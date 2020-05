Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts im Norden Durchzug von dichteren Wolkenfeldern, sonst meist gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 11 bis 1 Grad. Am Tag im Norden zeitweise stark bewölkt, in der Mitte Wechsel aus Sonne und Wolken, im Süden sonnig. Temperaturen an den Küsten 16 bis 20, sonst 20 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag meist heiter oder sonnig, im Süden trotz Wolkenauflockerungen im Tagesverlauf noch Schauer. 15 bis 24 Grad.