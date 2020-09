Der Wetterbericht, die Lage: Die eingeströmte frische Meeresluft kommt in den Einflussbereich des sich über Süddeutschland verstärkenden Azorenhochkeils.

Die Vorhersage:

In der Nacht im Norden Wolken, an den Küsten Regen. Sonst gering bewölkt oder klar. Im Süden gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 15 bis 3 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt mit etwas Regen. In der Südhälfte heiter oder sonnig. Temperaturen im Norden 19 bis 22, im Süden 22 bis 27 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Auch am Mittwoch im Norden Wolken, örtlich etwas Regen, und im Süden Sonne. 20 bis 28 Grad.