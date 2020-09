Der Wetterbericht, die Lage: Die eingeströmte frische Meeresluft kommt in den Einflussbereich des sich über Süddeutschland verstärkenden Azorenhochkeils. Der Norden wird von Tiefausläufern gestreift.

Die Vorhersage:

In der Nordhälfte bewölkt, vereinzelt Regen. In der Südhälfte heiter oder sonnig. Höchstwerte im Norden 19 bis 22, im Süden 22 bis 27 Grad. Morgen im Norden erneut wolkig und gebietsweise etwas Regen bei 19 bis 24 Grad. Im Süden 24 bis 29 Grad und locker bewölkt oder sonnig.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt und meist trocken bei 17 bis 26 Grad.