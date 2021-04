Der Wetterbericht, die Lage: Meeresluft polaren Ursprungs gelangt zunehmend unter Hochdruckeinfluss und kann sich vor allem im Südwesten langsam erwärmen.

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordosthälfte bewölkt und nachlassende Schauer. In der Südwesthälfte häufig klar. Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Am Tag im Norden Wolken, im Süden locker bewölkt oder sonnig. Temperaturen von 9 Grad an den Küsten bis 19 Grad im Südwesten.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden bewölkt. Sonst sonnig oder nur leicht bewölkt. Im Norden und Osten 9 bis 14, im Westen und Süden 14 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.