Das Wetter: In der Nordhälfte wechselnd wolkig, in der Südhälfte heiter. Höchstwerte 18 bis 28 Grad. Morgen im Norden bewölkt, örtlich Regen. In der Mitte und im Süden sonnig. Temperaturen 18 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut im Norden Wolken und im Süden Sonne bei 17 bis 32 Grad.