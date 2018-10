Das Wetter: In der Nordhälfte meist wechselnd oder stark bewölkt, aber meist trocken. In der Südhälfte viel Sonne. Temperaturen 15 bis 23 Grad. Morgen in der Mitte sowie im äußersten Norden wechselnd bis stark bewölkt. Sonst sonnig bei 13 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag nach Nebelauflösung heiter bis wolkig. Im Norden einzelne Schauer möglich, im Süden eher sonnig. 13 bis 22 Grad.