Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage: Nachts im Norden Wolken, im Süden gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 6 bis minus 6 Grad. Am Tag im Norden stark bewölkt mit gelegentlichen Sprühregen, sonst teils gering bewölkt, im Westen und Südwesten auch länger sonnig. Temperaturen 2 bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag von Westen her zunehmende Bewölkung mit leichtem Regen. Im Osten abseits zäher Nebelfelder sonnig. 4 bis 11 Grad.