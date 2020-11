Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen einem Sturmtief über der Deutschen Bucht und einer Kaltfront gelangt die eingeflossene kühlere Meeresluft von Westen her unter Hochdruckeinfluss.

Die Vorhersage:

Nachts locker bewölkt, teils dichter Nebel. Südlich der Donau etwas Regen. Tiefstwerte 8 bis minus 1 Grad. Am Tag im Norden dichte Wolkenfelder und gelegentlich Regen. Im Rest des Landes nach teils zäher Nebelauflösung häufig länger sonnig. Temperaturen 5 bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordhälfte wolkig, in der Südhälfte im Tagesverlauf gebietsweise längerer Sonnenschein. 5 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.