Das Wetter: Im Norden Wolken, sonst verbreitet sonnig. Am Abend in Westen einzelne Schauer. Höchstwerte 10 bis 19 Grad. Morgen meist bewölkt, in der Mitte und im Süden zeitweise Schauer. Temperaturen 5 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag heiter bis wolkig, abends im Nordwesten Regen. 6 bis 14 Grad.