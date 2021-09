Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über dem Nordmeer verlagert sich allmählich Richtung Skandinavien und bleibt mit warmer Luft wetterbestimmend.

Die Vorhersage:

Im Norden dichte Bewölkung, vereinzelt Sprühregen, an der Ostsee auch einzelne Schauer möglich. Sonst meist sonnig. Im Südwesten Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte im Norden 18 bis 22, sonst 22 bis 28 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen im Norden teilweise hochnebelartig bewölkt, im Rest des Landes verbreitet heiter oder sonnig. Temperaturen 20 bis 29 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordwesten und in der Mitte örtlich Quellbewölkung, vereinzelt kurze Schauer oder Gewitter. Südlich davon heiter. 21 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.