Das Wetter: Im Norden und in der Mitte teils dichte Wolkenfelder, vereinzelt kurze Schauer, teils auch etwas Sonne. Im Süden länger sonnig, später teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Werte im Nordwesten 20 bis 27 und im Südosten 27 bis 34 Grad. Morgen in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt, an der See Schauer. In der Südhälfte viel Sonne. Im Norden 17 bis 22, sonst 23 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden teils stark bewölkt bei 18 bis 22 Grad. Sonst freundlich bei 23 bis 31 Grad, im Süden auch länger sonnig.