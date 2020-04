Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts meist locker bewölkt oder klar bei Tiefstwerten von plus 8 bis minus 2 Grad. Morgen in der Nordhälfte Durchzug von Wolkenfeldern, in der Südhälfte meist sonnig. Temperaturen im Norden 10 bis 16, sonst 17 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Nordwesten wolkig, nachmittags einzelne Schauer oder Gewitter. Im Rest des Landes sonnig oder leicht bewölkt. Später auch im Westen und Süden geringe Schauerneigung. 13 bis 26 Grad.