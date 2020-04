Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts meist locker bewölkt oder klar bei Tiefstwerten von plus 8 bis minus 2 Grad. Am Tag im Norden Durchzug von Wolkenfeldern, sonst meist sonnig. Temperaturen 11 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag zunächst sonnig, ab dem Mittag im Westen Bewölkungszunahme, örtlich Schauer oder Gewitter. Im Osten bis zum Abend sonnig. 13 bis 26 Grad.