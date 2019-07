Das Wetter: In der Nordhälfte wechseld bewölkt und einzelne Schauer. In der Südhälfte heiter, teils sonnig. Am Alpenrand Regen und vereinzelt Gewitter. 15 bis 24 Grad. Morgen im Norden überwiegend bewölkt, im Süden meist sonnig. 16 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Osten meist wolkig, im Süden und Westen oft sonnig. 20 bis 26 Grad.