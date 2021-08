Das Wetter: Im Norden zunehmend stark bewölkt bis bedeckt, abends dann bis zur Mittelgebirgsschwelle. Vor allem im Nordosten zeitweise etwas Regen, im Süden sonnig und trocken bei 19 bis 24 Grad. An der See stürmische Böen.

Morgen vielfach stärker bewölkt mit Schauern und einzelnen kurzen Gewittern. Am ehesten trocken im Südwesten und Nordwesten mit etwas Sonne. 16 bis 22 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag vielfach starker bewölkt oder bedeckt, wiederholt Schauer und kurze Gewitter. Etwas Sonne und kaum Niederschlag im äußersten Südwesten und in Richtung Nordsee. 16 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.