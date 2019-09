Das Wetter: In der Nordhälfte wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer. In der Südhälfte überwiegend heiter. Höchstwerte von 14 Grad an der Ostsee bis 21 Grad am Hochrhein. Morgen im Norden und Osten wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Schauer. Im Südwesten heiter. Temperaturen 14 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden bewölkt und etwas Regen. Sonst heiter. 16 bis 23 Grad.