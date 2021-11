Der Wetterbericht, die Lage: Vom Atlantik reicht eine Hochdruckzone über Mitteleuropa bis nach Russland. Sie bestimmt das Wetter im größten Teil Deutschlands. Nur der Norden wird von schwachen Tiefausläufern gestreift.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden zunehmende Bewölkung mit etwas Regen. Sonst vielerorts Nebel, gebietsweise aber auch klar. Tiefstwerte im Norden 9 bis 2, sonst 2 bis minus 3 Grad. Am Tag in der Nordhälfte wolkig, örtlich ein wenig Regen. Im Rest des Landes verbreitet auch neblig-trüb oder sonnig. Temperaturen 5 bis 13 Grad, bei Dauernebel um 3 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag teils neblig trüb oder hochnebelartig bedeckt, teils auch länger sonnig. 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.