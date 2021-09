Das Wetter: Im Norden stark bewölkt, von der Mitte bis in den Süden vielfach sonnig. An den Alpen einzelne Gewitter möglich. Höchstwerte 18 Grad an der See bis 27 Grad am Oberrhein. Auch morgen nach Auflösung viel Sonne. Später von Westen und Südwesten Bewölkung und einzelne Schauer. 21 bis 24 Grad, im Süden und Westen 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern, 20 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.