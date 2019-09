Das Wetter: Nachts im Norden wolkig, sonst meist gering bewölkt oder klar. Gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 11 bis 0 Grad. Am Tag im Norden und Osten bedeckt, örtlich Nieselregen. Im Westen und Süden nach Nebelauflösung heiter. Temperaturen im Norden und Osten 15 bis 18, sonst 16 bis 22 Grad, am wärmsten am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Tagesverlauf überall sonnig bei 18 bis 26 Grad.