Das Wetter: In der Südwesthälfte längere sonnige Abschnitte und trocken. In der Nordosthälfte mehr Wolken und gebietsweise Schauer. Höchstwerte 17 bis 24 Grad. Morgen neben einigen dichteren Wolkenfeldern auch sonnige Abschnitte und überwiegend trocken. Im Südwesten und in Alpennähe schauerartig verstärkter Regen. 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken. An der Ostsee sowie vom Süden bis in den Westen teils dichtere Quellbewölkung und örtlich Schauer. 15 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.