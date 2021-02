Der Wetterbericht, die Lage: Ein kleines Tief zieht über die nördliche Mitte Deutschlands hinweg nach Osten. Dabei setzt sich milde und feuchte Atlantikluft durch. Der Norden und der Nordosten verbleiben in kälterer Luft.

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordhälfte verbreitet Regen oder Schnee, in der Südhälfte nur noch einzelne Schauer. Tiefstwerte plus 7 bis minus 1 Grad. Am Tag im Norden und Osten zeitweise etwas Regen oder Schnee bei 0 bis 5 Grad. Im Westen und Süden gebietsweise heitere Abschnitte und kaum noch Regen. Temperaturen hier 5 bis 10, im Südwesten und im Alpenvorland bis 14 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag bedeckt oder neblig-trüb. Im Tagesverlauf etwas Regen, im Osten und südlich der Donau weitgehend trocken. Im Nordosten 0 bis 7 und im Südwesten 8 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.