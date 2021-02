Das Wetter: Im Norden und Osten zeitweise Regen oder Schnee bei 0 bis 5 Grad. Ansonsten kaum noch Regen, örtlich Aufheiterungen bei 5 bis 14 Grad. Morgen bedeckt oder neblig-trüb, örtlich etwas Regen. 8 bis 13 Grad, in der Nordosthälfte minus 1 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Mitte zeitweise Regen, im Nordwesten und an der Ostsee Schneefall. Sonst meist trocken, südlich der Donau zeitweise sonnig. Höchstwerte in der Nordosthälfte minus 3 bis plus 1 Grad, sonst 7 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.