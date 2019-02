Das Wetter: Nachts im Norden und Osten stark bewölkt, gebietsweise leichter Regen. Im Westen und Südwesten teils gering bewölkt, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag im Norden und Osten bedeckt, zeitweise Regen. Sonst wolkig oder aufgelockert bewölkt und meist trocken. Temperaturen von 8 Grad in Vorpommern bis 15 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag stark bewölkt mit etwas Sprühregen. Im Westen und Südwesten, später auch im Nordosten größere Wolkenauflockerungen. 4 bis 15 Grad.