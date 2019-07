Das Wetter: Im Osten und Nordosten sowie in Bayern Regenschauer und Gewitter, örtlich Unwettergefahr. In den übrigen Gebieten meist sonnig und trocken. 20 bis 33 Grad. Morgen heiter bis wolkig, im Nordosten einzelne Schauer und Gewitter. Später von Westen her neue Niederschläge. 22 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch vor allem im Norden und Osten Schauer und Gewitter, im Westen und Süden auch sonnige Abschnitte, 20 bis 28 Grad.