Das Wetter: Von Nordosten nach Südosten ziehende Schauer, dort zuvor noch trocken und sonnig. Abends auch vom Niederrhein bis zur Nordsee wieder trocken. 21 bis 25 Grad im Nordwesten, sonst bis 34 Grad. Morgen im Nordwesten wechselnd bewölkt. Im Osten abklingende Niederschläge. Im Süden teils kräftige Schauer und Gewitter. Sonst heiter und trocken. 20 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Sonntag häufig locker bewölkt und freundlich. An der Nordsee Schauer, in Alpennähe Gewitter mit Gefahr von Starkregen. 21 bis 31 Grad.