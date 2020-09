Der Wetterbericht, die Lage: Bei geringen Luftdruckgegensätzen bestimmen feuchte und kühle bis mäßig warme Luftmassen das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Im Norden und Nordwesten ist schwacher Hochdruckeinfluss wirksam.

Die Vorhersage:

Nachts im Nordosten Regen, im Westen geringe Schauerneigung, im Süden nachlassende Niederschläge. Sonst wechselnd oder gering bewölkt. Stellenweise Nebel. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad, an der Küste milder. Am Tag im Nordosten und Osten Schauer, örtlich auch Starkregen und Gewitter. Sonst teils sonnig, teils bewölkt. Temperaturen 17 bis 23 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordwesten und Westen bedeckt mit Regen. Im Osten nachlassende Niederschläge, später sonnig. Auch in der Südhälfte Sonnenschein. 19 bis 24 Grad.