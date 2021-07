Das Wetter: Im Nordosten und Osten viel Sonnenschein und meist trocken. Sonst wechselnd bewölkt mit kräftigen Schauern und Gewittern, lokal auch Unwettergefahr mit Starkregen. Höchstwerte 21 bis 29 Grad. Morgen vor allem in der Nordosthälfte wolkig oder stark bewölkt und wiederholt Schauer und Gewitter. Im Süden und Westen zunehmend auflockernd. 19 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Osten und Südosten heiter und trocken. Von Westen her zur Mitte Schauer. In der Westhälfte 20 bis 25 Grad, in der Osthälfte bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.