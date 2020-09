Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tiefdruckkomplex über Mitteleuropa sorgt für leicht unbeständiges Wetter.

Die Vorhersage:

Nachts an der Nordsee, im Westen und im Südwesten etwas Regen, ebenso wie im Südosten Bayerns. Sonst Auflockerungen, örtlich Nebel. Tiefstwerte an der See und im Westen um 12, im Rest des Landes 9 bis 3 Grad. Morgen im Norden und Osten wechselnd bewölkt, an der Ostsee auch länger sonnig. Im Westen und Süden Regen. Temperaturen 12 bs 20 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch aufgelockert bewölkt oder sonnig, im Westen noch geringe Niederschlagsneigung. 15 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.