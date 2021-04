Das Wetter: Im Norden, Osten und an den Alpen wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. Im Westen und Südwesten heiter und trocken. In der Nordhälfte 8 bis 13 Grad, in der Südhälfte 14 bis 19 Grad. Morgen zunächst Schauer an den Alpen sowie zwischen dem Vogtland und der Lausitz. Später neben lockeren Quellwolken zunehmend längere sonnige Abschnitte, trocken. 7 bis 13 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Ostersonntag über der Mitte und im Süden sonnig mit lockeren Wolkenfeldern. In der Nordhälfte Durchzug dichterer Wolken, aber meist trocken. 7 bis 13 Grad, am Oberrhein bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.