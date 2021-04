Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar. An den Alpen sowie in den östlichen Mittelgebirgen einzelne Schauer, im Bergland meist Schnee. Tiefstwerte 4 bis -1 Grad.

Am Tag zunächst wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Später auch längere sonnige Abschnitte. 7 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Mitte und im Süden sonnig mit lockeren Wolkenfeldern. In der Nordhälfte Durchzug dichterer Wolken, aber meist trocken. 8 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.