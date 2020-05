Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

In der Nordosthälfte wolkig, sonst gering bewölkt. Höchstwerte von Nordost nach Südwest 13 bis 20 Grad. Morgen im Norden und Osten bewölkt, örtlich etwas Regen. Am Nachmittag allmählich auflockernd. Im Rest des Landes sonnig. Temperaturen im Nordosten 14 bis 19 und im Südwesten 19 bis 24 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag Wechsel aus Sonne und Wolken bei 15 bis 27 Grad.