Das Wetter: Nachts im Westen und Südwesten klar, örtlich Nebel. Im Osten bei dichter Bewölkung einzelne Schauer. Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad. Am Tag in der Nordosthälfte wolkig mit etwas Regen, in der Südwesthälfte teils heiter. Temperaturen von 2 Grad im Süden bis 8 Grad im Norden.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Nordosten bedeckt, sonst gebietsweise neblig-trüb, im Südwesten auch länger sonnig. 1 bis 8 Grad.