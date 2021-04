Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hoch mit Schwerpunkt über der Nordsee beeinflusst Deutschland. Dabei gelangt trocken-kühle Luft ins Land.

Die Vorhersage:

Im Nordosten wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Sonst verbreitet heiter. Höchstwerte 8 bis 13, im Süden 14 bis 19 Grad. Morgen im Norden bewölkt und kurze Schauer. Im Süden heiter oder sonnig. Temperaturen 8 bis 19 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag heiter bis wolkig, im Süden stark bewölkt. An den Alpen Schauer. 11 bis 18 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.