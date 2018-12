Das Wetter: Im Nordwesten Auflockerungen, sonst bedeckt und zeitweise Regen, in höheren Lagen Schnee. 2 bis 9 Grad. Am morgigen Silvestertag meist bedeckt, im Osten und Südosten etwas Regen, an den Alpen Schnee. 3 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Neujahrstag bei ähnlichen Werten stark bewölkt, im Norden zeitweise Regen, in den Mittelgebirgen oberhalb von 600 Metern Schnee.