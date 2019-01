Das Wetter: Nachts im Nordosten Regen, sonst leichter Schneefall. Tiefsttemperaturen null bis minus 8 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte Auflockerungen. Sonst meist leichter, an den Alpen kräftiger Schneefall. Temperaturen minus 4 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag stark bewölkt. Zeitweise leichter Niederschlag, im Norden als Regen, sonst als Schnee. 1 bis 7 Grad.