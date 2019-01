Das Wetter: In der Nordwesthälfte Auflockerungen. Sonst meist leichter, an den Alpen kräftiger Schneefall. Werte zwischen minus 4 und plus 4 Grad. Morgen zeitweise leichter Niederschlag, im Norden als Regen, sonst als Schnee. 1 bis 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag zunächst nur vereinzelt, später von Nordwest her Niederschlag. In höheren Lagen wieder Schneefall. 2 bis 7 Grad.