Der Wetterbericht, die Lage: Der Ausläufer eines Tiefs bei Island überquert Deutschland von Nordwest nach Südost. Dabei wird die sehr warme Subtropikluft durch erwärmte Meeresluft ersetzt.

Die Vorhersage:

In der Nordwesthälfte wechselnd bewölkt mit Auflockerungen und einzelnen Schauern. In der Südosthälfte stärkere Bewölkung mit Schauern und kräftigen Gewittern, örtlich Starkregen und Hagel. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und meist trocken, südlich der Donau Regen. Temperaturen 17 bis 25 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt, verbreitet Schauer oder Gewitter bei 17 bis 25 Grad.