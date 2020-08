Das Wetter: In der Nacht von der Neiße bis zu den Alpen weiter schauerartiger Regen, an den Alpen länger anhaltend. Sonst unterschiedlich bewölkt, im Osten und Norden auch Schauer. 16 bis 8 Grad. Morgen in der Südhälfte stark bewölkt mit Regenschauern und Gewittern, südlich der Donau Regen. Nach Norden hin wechselnd bewölkt. Höchstwerte 20 bis 25 Grad, bei Regen 15 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag nur noch selten Regenschauer. Höchstwerte im Südosten 14 bis 18 Grad, sonst 21 bis 25 Grad.