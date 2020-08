Das Wetter: In der Nacht im Osten und Süden weiter schauerartiger Regen, an den Alpen länger anhaltend. Sonst unterschiedlich bewölkt. 16 bis 8 Grad. Im Tagesverlauf in der Südhälfte stark bewölkt mit Regenschauern und Gewittern. Nach Norden hin wechselnd bewölkt. Höchstwerte 20 bis 25 Grad, bei Regen 15 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag nur noch selten Regenschauer. Höchstwerte im Südosten 14 bis 18 Grad, sonst 21 bis 25 Grad.