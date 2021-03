Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen einem Hoch mit Zentrum westlich von Irland und tiefem Luftdruck über Osteuropa gelangt mit einer nördlichen Strömung bis auf Weiteres polare Kaltluft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden zunehmend aufgelockert, teils auch klar. Sonst stark bewölkt mit Regen oder Schnee. Tiefstwerte 0 bis minus 6 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte bei größeren Auflockerungen weitgehend trocken. In der Südosthälfte wechselnd bis stark bewölkt mit Schneeregen oder Schneeschauern. Temperaturen 1 bis 8 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordwesten locker bewölkt oder sonnig, später Bewölkungsverdichtung mit etwas Regen oder Schnee. Im Südosten wolkig, südlich der Donau einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer. 0 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.