Das Wetter: In der Nordwesthälfte stark bewölkt mit Regen, später auflockernde Bewölkung. In der Südosthälfte heiter bis wolkig, nachmittags einzelne Schauer. Höchsttemperaturen 19 bis 28 Grad.

Am Sonntag im Süden und Südosten sonnig oder leicht bewölkt. In den übrigen Gebieten kräftiger Regen. 20 bis 32 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt. An der Nordsee und im Süden Regen, sonst trocken. 19 bis 26 Grad.