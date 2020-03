Das Wetter: Am Tage im Nordwesten und Westen teilweise dichte Wolkenfelder, Richtung Nordsee etwas Regen möglich. Sonst häufig sonnig oder leicht bewölkt und trocken. Höchsttemperaturen 11 bis 17 Grad. Morgen im Süden und Südosten überwiegend sonnig oder nur locker bewölkt. In den übrigen Landesteilen wechselnd bewölkt mit Auflockerungen und sonnigen Abschnitten, örtlich schwache Schauer möglich. Temperaturen von 10 Grad an den Küsten bis 19 Grad im Süden.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Südosten etwas Regen, sonst trocken. 13 bis 20 Grad.