Das Wetter: Nachts meist nur wenige Wolken oder klar, gebietsweise dichter Nebel. Tiefstwerte plus 5 bis minus 9 Grad. Am Tag von Nordwesten her zunehmende Bewölkung. Sonst nach zum Teil nur langsamer Nebelauflösung heiter bis sonnig. Temperaturen 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Nordwesten Schauer, im Südosten überwiegend heiter. 2 bis 10 Grad.