Der Wetterbericht, die Lage: Eine Kaltfront überquert Deutschland und kommt dabei allmählich bis in den Osten und Süden voran. Sie führt wieder frische Meeresluft subpolaren Ursprungs heran.

Die Vorhersage:

Im Norden und Westen nur noch einzelne Schauer und mehr Sonne. Im Osten und Süden wechselnd bis stark bewölkt und verbreitet regnerisch. Höchstwerte 16 bis 23 Grad. Morgen in der Nordosthälfte wechselnd bewölkt, teils auch sonnig, im Tagesverlauf gebietsweise Schauer oder Gewitter. In der Südwesthälfte dichte Wolken, örtlich Regen, südlich des Mains länger anhaltend. Temperaturen 17 bis 24 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bewölkt und nur einzelne Schauer, spätere zunehmende Auflockerungen. 18 bis 24 Grad.