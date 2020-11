Das Wetter:

Von Nordwesten und Westen ausgreifende Bewölkung, gebietsweise Regen. Im Osten und Süden nach Nebelauflösung heiter oder wolkig und meist trocken. Temperaturen 9 bis 16 Grad.



Am Freitag stark bewölkt oder neblig-trüb, vor allem in der Osthälfte noch etwas Regen. Später vermehrt Auflockerungen. 10 bis 17 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden häufig stark bewölkt und zeitweise Regen. Im Süden nach Nebelauflösung sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 9 und 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.