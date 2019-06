Das Wetter: In der Nordwesthälfte heiter bis wolkig und nur vereinzelt Schauer. In der Südwesthälfte wolkig mit Schauern und Gewittern, örtlich Starkregen. 18 bis 26 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte trocken, im Süden erneut teils kräftige Schauer und Gewitter. 19 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag bei lockerer Quellbewölkung verbreitet viel Sonnenschein und trocken. 23 bis 31 Grad.