Das Wetter: In der Nordwesthälfte heiter bis wolkig und trocken. Im Südosten stärker bewölkt und gelegentliche Schauer. Höchsttemperaturen dort 14 bis 20 Grad, am Niederrhein bis 26 Grad. Morgen an der Küste und am Rhein sonnig und trocken. Ansonsten wolkig und im Südosten etwas Regen. 13 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Pfingstmontag viel Sonnenschein, lediglich im Südosten noch einzelne Wolken bei 19 bis 26 Grad.