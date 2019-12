Das Wetter: In der Nordwesthälfte zeitweise Regen, in der Südosthälfte nach Nebelauflösung teils wolkig, teils auch sonnig. Höchstwerte 2 bis 10 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern. Temperaturen von 5 Grad im Südosten bis 11 Grad am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag bewölkt mit Regen bei 7 bis 12 Grad.