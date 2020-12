Der Wetterbericht, die Lage: Das Frontensystem eines Tiefs über dem Nordostatlantik greift auf Deutschland über und leitet eine weitere Milderung ein. Im Südosten ist noch schwacher Hochdruckeinfluss wirksam.

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordwesthälfte bedeckt und erneut aufkommender Regen, sonst nur gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte plus 8 bis minus 2 Grad. Am Tag bewölkt, verbreitet Regen. Nur im äußersten Osten und Südosten nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern kurze Auflockerungen und weitgehend trocken. Temperaturen 4 bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch nach Auflösung von Nebel und Hochnebel meist heiter und trocken. Im Nordosten Durchzug von Wolkenfeldern. 3 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.