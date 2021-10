Der Wetterbericht, die Lage: Tiefausläufer sorgen im Nordwesten für wechselhaftes Wetter. Richtung Südosten herrscht noch schwacher Hochdruckeinfluss. Mit einer südwestlichen Strömung wird erwärmte Meeresluft herangeführt.

Die Vorhersage:

Nachts stark bewölkt, von Nordwesten und Westen her Regen. Im Osten und Südosten wolkig oder gering bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Am Tag im Norden und Westen wolkig mit etwas Regen, im Osten und Süden neben einigen Wolkenfeldern länger sonnig. Temperaturen 15 bis 25 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag von Nordwesten und Westen her Schauer. Im Osten und Südosten teils sonnig und weitgehend trocken. 16 bis 25 Grad.

